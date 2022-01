Bolsonaro passa bem, mas segue internado para realizar exames, diz Secom

Apoie o 247

Eduardo Simões, Reuters - O presidente Jair Bolsonaro passa bem e fará exames depois de ser internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, com desconforto abdominal, informou a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em nota na manhã desta segunda-feira.

"A Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) informa que o presidente da República, Jair Bolsonaro, após sentir um desconforto abdominal, deu entrada no Hospital Nova Star, em São Paulo, na madrugada desta segunda-feira, para a realização de exames. A Secom informa, ainda, que o presidente passa bem e que mais detalhes serão divulgados posteriormente, após atualização do boletim médico", afirma a nota.

Mais cedo, a TV Globo mostrou imagens de Bolsonaro descendo as escadas do avião presidencial após aterrissar em São Paulo vindo de um período de folga em Santa Catarina. O médico do presidente, Antonio Macedo, disse ao portal UOL que Bolsonaro deu entrada no hospital após sentir dores abdominais.

Bolsonaro foi internado diversas vezes desde que foi esfaqueado durante a campanha presidencial de 2018. Em julho de 2021 ele foi internado no mesmo hospital por causa de uma obstrução intestinal, após soluços crônicos.

