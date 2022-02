Bolsonaro pede 'compreensão' aos demais servidores para reajustar antes policiais rodoviários

"Quem nós pudermos salvar na frente, a gente salva", acrescentou Jair Bolsonaro ao falar do reajuste a policiais rodoviários federais edit

247 - Jair Bolsonaro pediu "compreensão" nesta segunda-feira (21) às demais categorias de servidores públicos para conceder aumento salarial a policiais rodoviários federais. Os relatos dele foram publicados pelo portal G1.

"Quem nós pudermos salvar na frente, a gente salva. Espero a compreensão das demais categorias, dos demais servidores do Brasil. O que nós queremos é reconhecer o trabalho de todos, e a nossa PRF está incluída nesse rol que merece esse reconhecimento", disse ele em solenidade no Palácio do Planalto para lançamento de programas de direitos humanos.

"[A Polícia Rodoviária Federal] é uma instituição séria, como outras que nós temos no Brasil, mas que realmente faz um trabalho excepcional para nossa sociedade e nós temos que valorizar esses profissionais. Eu espero que a sociedade entenda que isso deva ser feito", complementou.

O Congresso Nacional aprovou, no ano passado, o Orçamento Federal com reserva de R$ 1,7 bilhão para reajuste a carreiras da Polícia Federal (PF), da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Departamento Penitenciário Nacional (Depen).

