Bolsonaro perde para evangélicos e PL aponta Lincoln Portela para vice da Câmara

247 - O deputado federal Lincoln Portela (PL), apoiado pela Frente Parlamentar Evangélica, será o candidato oficial do partido de Jair Bolsonaro à 1ª vice-presidência da Câmara dos Deputados.

O cargo está vacante desde a destituição do deputado Marcelo Ramos (PSD) pelo presidente da Casa, Arthur Lira (PP) – permitida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nesta segunda-feira, 23.

Bolsonaro perde para evangélicos

Apesar de Portela ser do seu partido, o PL, Bolsonaro perdeu a indicação no interior da legenda. O favorito do governo federal era o deputado Major Vitor Hugo (PL). O candidato da frente evangélica obteve votos de 21 deputados do PL contra 19 votos de Major Vitor Hugo.

Eleição

O novo vice da Câmara será eleito em votação secreta no plenário e o cargo será necessariamente ocupado por um membro do PL – que, ao defender a destituição de Marcelo Ramos, alegou que, por acordo, os cargos na Mesa Diretora pertencem ao partido, e não aos deputados. Por isso, o substituto de Ramos – ex-parlamentar da legenda que foi para o PSD quando Bolsonaro se filiou – tem de ser do PL.

Isso não significa que Lincoln já foi eleito vice-presidente da Câmara. Ele será o candidato oficial, mas deverá enfrentar outros deputados do partido que lançaram candidaturas avulsas ao cargo. A eleição acontecerá na quarta-feira, 25.

