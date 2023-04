Bolsonaro planeja duas viagens por mês visando às próximas eleições municipais

Na mira do Judiciário, o ex-ocupante do Planalto tentará fortalecer o PL para 2024 edit

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro (PL) combinou com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que pretende fazer duas viagens por mês no Brasil para conseguir cada vez mais o apoio de bolsonaristas. A informação foi publicada nesta terça-feira (4) pela coluna Painel. O ex-chefe do Executivo federal pretende começar pelo estado de São Paulo. As datas não foram definidas, mas o objetivo dele é tentar fortalecer o seu partido para as eleições municipais de 2024.

O ex-ocupante do Planalto teve depoimento marcado para esta quarta-feira (5) na Polícia Federal. Bolsonaro vai falar sobre as joias que recebeu em 2021 do governo da Araábia Saudita. De acordo com a legislação, presentes são patrimônio do Estado brasileiro e não bens pessoais.

Um dos dois pacotes de joias tinha produtos avaliados em cerca de R$ 16,5 milhões, que iriam para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. No segundo pacote tinham joias estimadas em cerca de R$ 400 mil, que teriam o político do PL como destino. Um terceiro conjunto tinha materiais avaliados em cerca de R$ 500 mil.

Investigadores também apuram se, durante a campanha eleitoral do ano passado, aliados de Bolsonaro fizeram um plano para que policiais rodoviários federais fizessem "blitz" nas estradas brasileiras no segundo turno da eleição. O objetivo da operação seria atrasar a chegada de eleitores em locais de votação onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu mais votos no primeiro turno.

Durante o seu governo, Bolsonaro estimulou apoiadores a questionar o sistema eleitoral brasileiro. Também defendeu a participação das Forças Armadas na apuração do resultado das eleições.

Partidos de oposição denunciaram publicamente a hipótese de o ex-ocupante do Planalto tentar um golpe. Em novembro do ano passado, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) multou o PL em R$ 22,9 milhões por ter questionado as urnas eletrônicas.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.