Bolsonaro posta vídeo de aglomeração enquanto Brasil alcança 14 mil mortos por Covid-19

No vídeo, Jair Bolsonaro aparece no alto da rampa do Planalto observando apoiadores que, aglomerados, comemoram sua aparição e cantam o hino nacional edit

247 - Jair Bolsonaro publicou nesta sexta-feira (15) um vídeo no qual aparece observando apoiadores aglomerados, e portanto desrespeitando as recomendações de autoridades sanitárias no enfrentamento à Covi-19, em frente ao Palácio do Planalto.

Os cidadãos gritavam palavras de apoio a Bolsonaro, comemorando sua aparição, e cantavam o hino nacional.

Nesta sexta-feira, o Brasil ultrapassou a marca de 14 mil mortos em decorrência da pandemia de coronavírus. São 202.918 casos confirmados no País.

