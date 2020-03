O cientista político David Fleischer, professor da UnB, fez referência ao fato de parlamentares manterem os vetos de Jair Bolsonaro sobre o projeto que entregaria ao Legislativo o controle de R$ 30,1 bi. "Ele praticou o que ele chama de velha política: negociar com o Congresso em regime de 'toma lá, da cá'. No ano passado, foi forçado a ceder uns carguinhos...", diz edit

247 - O cientista político David Fleischer, professor emérito da Universidade de Brasília (UnB), avalia que Jair Bolsonaro praticou o velho "toma lá dá cá" em acordo com o Congresso Nacional. Parlamentares mantiveram os vetos do ocupante do Planalto sobre o projeto de lei do Orçamento, que entregaria ao Legislativo o controle de R$ 30,1 bilhões de dinheiro público.

"Ele praticou o que ele chama de velha política: negociar com o Congresso em regime de 'toma lá, da cá'. No ano passado, foi forçado a ceder uns carguinhos...", diz o analista em entrevista ao jornal O Estado de S.Paulo. "As coisas que ele têm para negociar são cargos federais nos redutos dos parlamentares e liberação das emendas", acrescenta.

Questionado sobre quem ganha e quem perde no acordo, o estudioso afirma que "a crise fiscal ganhou um pouco, né?".

"Mas tem um senão: dos R$ 15 bilhões que vão para as emendas dos parlamentares, se a emenda não encaixar em alguma atividade do governo, vai ser contingenciada. Porque os deputados querem fazer coisas em seus redutos. Uns 40 ou 50 vão ser candidatos a prefeito este ano. E querem jogar emendas para seu município. É assim que o 'toma lá, da cá' funciona, infelizmente".