Bolsonaro proíbe visitas de amigos até que saia o resultado de teste de coronavírus

Com suspeita de ter contraído o coronavírus, Bolsonaro recomendou a amigos que não o visitem no Palácio da Alvorada até que saia o resultado do exame ao qual se submeteu edit

247 - O presidente coletou sangue na manhã desta quinta-feira (12) e ainda aguarda o resultado. Ele aindsa apareceu vestindo uma máscara durante a transmissão de sua live pelo Facebook.

A reportagem do jornal O Globo destaca que "Bolsonaro ligou no final da tarde desta quinta-feira para o ex-deputado Alberto Fraga (DEM-DF) para cumprimentá-lo sobre o julgamento que o absolveu de uma condenação na Justiça do Distrito Federal e, durante a ligação, recomendou que Fraga não fosse ao Alvorada diante da suspeita de estar infectado com a doença."

A matéria ainda informa que "Bolsonaro fez o teste após uma recomendação médica porque o secretário de Comunicação da Presidência da República, Fábio Wajngaren, também foi diagnosticado com a doença. Além de Bolsonaro, todos os membros da comitiva presidencial também foram submetidos a testes."