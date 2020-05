Bolsonaro promete privilégios ao centrão com verba do coronavírus e mostra que ‘nova política’ era demagogia

O valor total, determinado pelo ministro da Secretaria de Governo Luiz Eduardo Ramos, varia entre partidos e os que já foram atendidas de outras formas, com cargos, por exemplo, receberam um "desconto". Só terá indicação quem se comprometer a votar com o governo edit

247 - O governo federal aos novos aliados do centrão indicações de quais municípios deverão receber parte da verba emergencial do combate ao coronavírus do Ministério da Saúde. Deputados revelaram ao jornal O Globo ter indicado cidades para receber cerca de R$ 10 milhões - e segundo reportagem do jornal, a informação foi confirmada por fontes próximas ao Planalto.

De acordo com um vice-líder do governo na Câmara, o valor total, determinado pelo ministro da Secretaria de Governo Luiz Eduardo Ramos, varia entre partidos e os que já foram atendidas de outras formas, com cargos, por exemplo, receberam um "desconto". Além do mais, só terá indicação quem se comprometer a votar com o governo.

Jair Bolsonaro tem procurado fazer concessões ao centrão para ter uma base de apoio no Congresso. Desta forma, consegue aprovar projetos no Legislativo e desenvolve uma estratégia para não sofrer um possível processo de impeachment.

