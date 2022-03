Bolsonaro, que responde à ação por apologia ao estupro, considera fala de Arthur do Val "asquerosa"

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro se manifestou sobre os áudios sexistas e misóginos do deputado estadual Arthur do Val (Podemos-SP), ex-aliado dele. Disse que a fala do deputado, filiado ao partido de Sergio Moro, é “asquerosa"

A fala foi dada em resposta a um apoiador neste domingo.

Bolsonaro tinha acabado de fazer uma visita ao ex-comandante do Exército general Villas Bôas quando um apoiador perguntou sobre o caso:

— É tão asquerosa que nem merece comentário — respondeu o ocupante do Planalto.

Bolsonaro responde à ação no STF por apologia ao estupro, após ter dito à deputada Maria do Rosário (PT-RS) que não a estupraria porque ela não merecia. Na prática, o que disse justifica a violência contra a mulher. Se merecesse, Maria do Rosário mereceria ser estuprada?

Ação foi suspensa em 2019, em decisão do ministro Luiz Fux, com base no artigo 86 da Constituição, que proíbe a responsabilização do presidente da república por atos anteriores à sua posse.

Bolsonaro foi condenado na esfera cível e teve que indenizar Maria do Rosário.

Além do pai, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (União-SP) ironizou o caso e “parabenizou” os eleitores do integrante do Movimento Brasil Livre (MBL). Para o filho de Bolsonaro, Arthur do Val é visto como um “BRASILEIRO que foi fazer turismo sexual na guerra” pela imprensa do Leste Europeu.

Enquanto viajava pelo Leste Europeu, com passagem pela Ucrânia, Mamãe Falei, alcunha pela qual é conhecido, Arthur do Val enviou áudios em um grupo de amigos em que descreve como vê as mulheres do país. Na visão dele, “são fáceis porque são pobres”. Noutro momento, afirmou que, entre as refugiadas, só havia "deusa" e que a fila da melhor balada do Brasil não chegava aos pés da de ucranianas na fila das refugiadas.

— Vou te dizer: elas são fáceis porque são pobres. E aqui, cara, minha carta do Instagram cheio de inscritos funciona demais, funciona demais. Não peguei ninguém, mas eu colei em duas minas, e é inacreditável a facilidade. Essas minas em São Paulo, você dá bom dia e elas iam cuspir na sua cara — afirmou o deputado.

