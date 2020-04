Bolsonaro quer aliado na presidência da Câmara

Jair Bolsonaro tenta impulsionar a campanha do deputado Marcos pereira (Republicanos-SP), vice-presidente da Casa pelo Republicanos, legenda que recentemente abrigou o senador Flávio Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro, ambos do Rio edit

247 - Em dificuldades de articulação com o Congresso Nacional, Jair Bolsonaro tenta construir uma candidatura à sucessão de Rodrigo Maia (DEM-RJ) na presidência da Câmara dos Deputados e, nos bastidores, tenta impulsionar a campanha do deputado Marcos pereira (Republicanos-SP), vice-presidente da Casa pelo Republicanos, legenda que recentemente abrigou o senador Flávio Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro, ambos do Rio. A disputa pela presidência da Câmara está marcada para fevereiro de 2021.

Pastor licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus, Pereira é um dos postulantes do Centrão ao comando da Câmara. Ele foi ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços na gestão de Michel Temer.

O deputado Arthur Lira (AL), líder do PP e réu em processo por corrupção passiva, também teria a simpatiza de Bolsonaro, de acordo com informações do jornal o Estado de S.Paulo.

A estratégia bolsonarista é rachar o Centrão e enfraquecer o poder de Maia na Câmara. O governo quer apressar a entrega de cargos ao bloco.

O DEM perderá o comando da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e da Parnaíba (Codevasf), que deve ser entregue ao PP de Lira e do senador Ciro Nogueira (PI).

O PL, de Valdemar Costa Neto, ficará com o Banco do Nordeste. O governo também prometeu ao partido a Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária. O Republicanos poderá ocupar uma secretaria no Ministério do Desenvolvimento Regional.

