Bolsonaro quer conversa com presidente da China para discutir liberação de insumos de vacinas

247 - Jair Bolsonaro pediu uma chamada telefônica com o líder chinês Xi Jinping para fazer um apelo pela liberação de insumos para a fabricação de vacinas contra a Covid-19, segundo a Folha de S.Paulo.

Bolsonaro teria pedido ao Ministério das Relações Exteriores, chefiado por Ernesto Araújo, para fazer os trâmites para solicitar a conversa.

Os atrasos na liberação de matéria prima para a fabricação de insumos para vacinas contra o coronavírus podem atrasar ainda mais o cronograma de imunização do governo federal, que está disputando com o governador de São Paulo, João Doria, a liderança da imunização no país.

A relação de Araújo com a Embaixada da China no Brasil, porém, está desgastada devido aos posicionamentos contra o país asiático tomados pelo diplomata.

