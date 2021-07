Bolsonaro recebe Pazuello e Rogério Marinho neste domingo no Alvorada

Reunião com ex-ministro ocorreu dois dias depois do STF autorizar investigação por prevaricação edit

Marcelo Montanini, Metrópoles - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) se reuniu, entre 11h e 13h deste domingo (4/7), com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e com ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello no Palácio da Alvorada.

O encontro entre Bolsonaro e Pazuello ocorreu dois dias depois da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizar a investigação contra o presidente por prevaricação em relação às negociações da vacina Covaxin, produzidas pelo laboratório indiano Bharat Biotech.

Ainda na sexta-feira (2/7), o Ministério Público Federal do Distrito Federal (MPF-DF) apresentou uma ação contra Pazuello por improbidade administrativa devido à atuação dele na pandemia da Covid-19.

