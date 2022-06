Bolsonaro recebe representantes do Telegram fora da agenda

Jair Bolsonaro teve um encontro com o vice presidente mundial do Telegram, Ilya Perekopsky edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) informou nesta terça-feira (7) que teve um encontro com o vice presidente mundial do Telegram, o Sr. Ilya Perekopsky, e o representante legal no Brasil, o sr. Alan Thomaz. O encontro levanta suspeitas devido ao esquema de propagação de fake news envolvendo o bolsonarismo, conforme denunciado pela imprensa nas eleições de 2018 e atualmente investigado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Em maio, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o Telegram fizeram um acordo de colaboração mútua para enfrentamento das notícias falsas.

Em março, o STF havia determinado o bloqueio do Telegram por causa de algumas pendências como as providências adotadas para "o combate à desinformação e à divulgação de notícias fraudulentas, incluindo os termos de uso e as punições previstas para os usuários que incorrerem nas mencionadas condutas".

O ministro da Corte Alexandre de Moraes revogou o bloqueio naquele mês.

- Hoje, dia da Liberdade de Imprensa, tive excelente reunião com o vice presidente mundial do Telegram, o Sr. Ilya Perekopsky, e o representante legal no Brasil, o sr. Alan Thomaz.



- Ótima conversa sobre a sagrada liberdade de expressão, democracia e cumprimento da Constituição. pic.twitter.com/T5UuHuhTnd

