Bolsonaro reclama de falta de carro blindado na chegada ao Brasil; quando presidente, negou veículo a Lula (vídeo)

247 - Ao desembarcar no Brasil após sua fuga de meses nos EUA, Jair Bolsonaro (PL) reclamou com seus aliados por não ter direito a carros blindados para sua segurança.

A medida de conceder carros blindados a ex-presidentes não é praxe, mas no caso de Bolsonaro vai além: enquanto presidente, ele negou fornecer um carro blindado ao presidente Lula (PL) em abril de 2021. "No documento assinado pelo diretor de Recursos Logísticos da Secretaria-Geral da Presidência, Maurílio Costa dos Santos, em 23 de abril daquele ano, ele afirma que a solicitação de '01 (um) veículo executivo blindado, com sirene instalada' feita pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI) para dar apoio ao, na época, ex-presidente Lula, não seria atendida. O argumento foi o de que o órgão 'não dispõe de veículo em condições e com tais características para atender a demanda'", conta Bela Megale, do jornal O Globo.

Internautas imediatamente ironizaram a fala de Bolsonaro.

“Andou a vida toda de moto sem capacete no meio de milhões de pessoas que não faz ideia de quem são e agora precisa de um carro blindado?”, perguntou uma internauta.

Já outro internauta disparou: “Também achei um absurdo o Lula não permitir um carro blindado para recepcioná-lo. Faltou mandar o camburão buscar ele”.

🇧🇷 Jair Bolsonaro reclama de não ter direito a carros blindados por parte da Presidência da República.



“Não é uma atitude racional por parte deste governo”, comentou o ex-presidente.pic.twitter.com/Rc2cliWX80 — Eixo Político (@eixopolitico) March 30, 2023

