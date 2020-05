Bolsonaro recua e diz que não pode "passar por cima" do STF sobre isolamento social

Com a pandemia do coronavírus transformando o Brasil em novo epicentro global da crise, Bolsonaro recuou na manhã desta quinta de sua política de combate aberto à política de isolamento social da OMS e da maioria dos governadores e esquivou-se: "Não posso passa por cima do Supremo". Mas voltou a responsabilizar governadores e prefeitos pelo aumento do desemprego edit

247 - Questionado sobre a decisão do STF de delegar a estados e municípios a capacidade de determinar medidas restritivas de circulação em função da pandemia de coronavírus, Jair Bolsonaro respondeu que não pode “passar por cima do Supremo” a uma apoiadora na manhã desta quinta-feira (7). A informação é do jornal O Globo.

“A senhora falou aval do STF, verdade. Eu não posso passar por cima do Supremo. Inclusive, estão aumentando as medidas protetivas. Já está na casa de 10 milhões de desempregados formais no Brasil. Brasil não está em crise ainda por causa dos R$ 600” disse Bolsonaro, ao responder sobre o auxílio emergencial pago pelo governo.

Bolsonaro procurou se desvencilhar do aumento do desemprego, como em várias outras ocasiões, responsabilizando tacitamente os governadores de estado e prefeitos.

