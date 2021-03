Bolsonaro resiste a entregar mais ministérios ao Centrão

247 - Pressionado a entregar mais ministérios para o Centrão, Jair Bolsonaro está resistindo em entregar a cabeça de dois ministros que desagradam o conjunto de partidos que formam o bloco de legendas aliadas ao governo federal no Congresso: os ministros do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e da Educação, Milton Ribeiro.

Bolsonaro não estaria disposto a entregar os dois ministros como fez com o ex-chefe do Ministério das Relações Exteriores Ernesto Araújo, que saiu após entrar numa grande crise com o Congreso.

Segundo a Folha de S.Paulo, Bolsonaro informou que, pelo menos no médio prazo, não haverá novas alterações na Esplanada dos Ministérios. A reportagem da Folha, informa que Salles e Ribeiro são mantidos para que Bolsonaro mantenha sua aliança com o setor agrário, ligado ao latifúndio, e evangélico - grupos importantes que o apoiaram em 2018.

Mudanças ministeriais

Na terça-feira, 30, o jornalista Kennedy Alencar, no UOL, informou que Bolsonaro negocia a substituição de mais três ministros com aliados do Centrão. Entre eles, estariam Ricardo Salles (Meio Ambiente), Bento Albuquerque (Minas e Energia) e Gilson Machado Neto (Turismo). A reportagem da Folha, porém, mostra que as alterções são pouco prováveis.

Na segunda-feira, 29, Jair Bolsonaro emitiu nota confirmando mudanças no comando de seis ministérios.

Na Casa Civil, sai o ministro Walter Braga Netto e assume o ministro Luiz Eduardo Ramos, que chefiava a Secretaria de Governo.

No Ministério da Justiça, assume o delegado federal Anderson Torres, substituindo André Mendonça, que volta para a Advocacia Geral da União.

No Ministério da Defesa entra Walter Braga Netto, no lugar de Fernando Azevedo e Silva.

O Ministério das Relações Exteriores, será comandado pelo embaixador Carlos Alberto Franco França.

Na Secretaria de Governo entra a deputada federal Flávia Arruda (PL-DF).

Efetivamente, deixam o governo os ex-ministros Ernesto Araújo (Relações Exteriores), Fernando Azevedo e Silva (Defesa) e José Levi (AGU).

Walter Braga Netto, Luiz Eduardo Ramos e André Mendonça foram movidos entre pastas.

O delegado federal Anderson Torres, o embaixador Carlos Alberto Franco França e a deputada federal Flávia Arruda (PL-DF) são os novos integrantes do governo.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.