Bolsonaro sai do casulo para endossar ação golpista contra as urnas

Contestação dos votos de parte das urnas utilizadas no segundo turno contou com a participação ativa de Bolsonaro, que suspendeu o isolamento iniciado após derrota no segundo turno

247 - Derrotado no segundo turno das eleições presidenciais, Jair Bolsonaro finalmente saiu do casulo para endossar a representação golpista do PL pedindo a invalidação de votos do segundo turno da eleição presidencial, alegando que teve 51,05% dos votos contra Lula (PT), segundo O Antagonista.

A contestação dos votos de parte das urnas utilizadas no segundo turno contou com a participação ativa de Bolsonaro, que suspendeu momentaneamente o isolamento iniciado após o resultado da eleição, em 30 de outubro.

Reportagem do jornal Folha de S. Paulo revela que Bolsonaro teve uma agenda cheia nesta terça-feira (22). Pela manhã participou de uma reunião, no Palácio da Alvorada, com Valdemar da Costa Neto, presidente PL, o presidente do Instituto Voto Legal, contratado pela legenda, o publicitário Duda Lima e advogados, para discutir o relatório golpista contratado pelo PL para invalidar a eleição.

Em decisão publicada minutos após a coletiva do presidente do PL, Valdemar Costa Neto , que apontou inconsistências em modelos de urnas anteriores a 2020, portanto questionando o resultado das eleições de 2022, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, cobrou a íntegra do relatório encomendado pelo partido. O Ministro deu 24 horas para o partido apresentar o relatório.

