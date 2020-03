Bolsonaro se aconselha com filhos para tentar reverter desgaste

Atuação do senador Flávio Bolsonaro, do vereador Carlos Bolsonaro e do deputado Eduardo Bolsonaro foi apelidada no Palácio do Planalto de "gabinete paralelo" e tem incomodado auxiliares presidenciais edit

247 - Em meio à queda de popularidade de Jair Bolsonaro ante à pandemia do novo coronavírus, o ex-capitão tem se aconselhado com os filhos sobre como lidar com a crise.

Segundo informações da Folha de S. Paulo, a atuação do senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ), do vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) e do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) foi apelidada no Palácio do Planalto de "gabinete paralelo" e tem incomodado auxiliares presidenciais.

"Desde o início da pandemia, Flávio tem sido ouvido por Bolsonaro sobre como agir diante da crise sanitária. O primogênito foi um dos defensores da retórica adotada pelo presidente de que não deve haver "h​isteria" no país e que a atividade econômica não pode ser paralisada.

Já Eduardo e Carlos deram início a uma participaçã​o mais direta a partir do último sábado (21). Os dois foram, de acordo com assessores presidenciais, os mentores de vídeo divulg​ado pelo presidente em que ele anunciou que o laboratório químico e farmacêutico do Exército ampliará a produção de cloroquina", diz a Folha.