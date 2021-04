Bolsonaro se assusta ao confirmar pressão do STF a Lira sobre impeachment (vídeo)

247 - Jair Bolsonaro se assustou ao ler a confirmação da notícia sobre o pedido da ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que o deputado da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), se manifeste em cinco dias acerca dos pedidos de abertura de impeachment contra ele.

Comentando a decisão da ministra Cármen Lúcia, Bolsonaro reiterou declaração já dada por ele em outras ocasiões: "só Deus me tira da cadeira presidencial. E me tira, obviamente, tirando a minha vida".

Preocupado com Lula

A realidade, porém, é que Lula se mostra, segundo pesquisas, perfeitamente apto a retirar Bolsonaro da presidência. Em levantamento divulgado na quarta-feira, Lula aparece com 52% das intenções de voto contra 34% de Jair Bolsonaro em um eventual segundo turno em 2022.

Bolsonaro também disse que “não é candidato”, porém afirmou que estava preocupado com “o futuro do Brasil” caso Lula seja eleito em 2022.

“Não estamos começando aqui uma campanha para 2022. Mas, pela decisão do STF hoje, o Lula é candidato. Faça uma comparação dos ministros do Lula com os nossos ministros. E, se o Lula voltar, pelo voto direto, pelo voto aditável, tudo bem. Agora, veja qual vai ser o futuro do Brasil, o tipo de gente que ele vai trazer para a presidência. Em março de 2023, três meses depois que ele porventura assumir a presidência, ele vai escolher mais dois ministros para o Supremo Tribunal Federal. Tá ok, pessoal?”, disse Bolsonaro.

Ele ainda complementou. “Eu não estou dizendo que sou candidato, nem que sou o melhor do mundo. Mas vamos ter umas eleições pela frente. Estão previstas eleições em 2022. O Lula vai ser candidato, vai estar lá. Me tira de combate? Quem iria com o Lula para o segundo turno? É só fazer um raciocínio que vocês vão entender qual o futuro de cada um de vocês”.

“Eu já tenho 66 anos de idade, até lá estou com 68, eu já estou no lucro. Estou mais para lá do que para cá, mas vejam qual futuro reserva pra vocês no Brasil, com o que está acontecendo e com esta decisão e hoje do STF anulando as condenações do Lula e tornando ele elegível”, afirmou o presidente.

