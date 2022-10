Bolsonaro se fecha com general Braga Netto e assessores no Planalto

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) está na manhã desta segunda-feira (31) fechado no Palácio do Planalto com o seu candidato a vice-presidente, general Walter Braga Netto (PL), e assessores, informa a jornalista Malu Gaspar.

Desde a proclamação da eleição de Luiz Inácio Lula da Silva para a Presidência da República, Bolsonaro não deu qualquer declaração pública.

Os filhos de Bolsonaro e a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, também não se pronunciaram.

