Bolsonaro se recusa a colocar máscara para receber presidente de Portugal, que usava proteção

O presidente Jair Bolsonaro recebeu nesta segunda-feira (2), em Brasília, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. O chefe de Estado português veio ao Brasil para participar da reinauguração do Museu da Língua Portuguesa, ocorrida em São Paulo no último sábado (31).

[...]

Durante todo o cerimonial de recepção do presidente português, o chefe do Executivo brasileiro, bem como seus ministros e assessores, permaneceram sem máscara de proteção, contrastando com a postura da comitiva de Portugal: tanto o mandatário europeu quanto sua equipe usavam o acessório.

Bolsonaro é alvo de multas aplicadas por governadores por promover aglomerações e desrespeitar o uso de máscara que, por lei, é obrigatório em espaços públicos. Quando esteve em visitas oficiais em outros países, no entanto, o presidente brasileiro usou a proteção.

