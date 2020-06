Bolsonaro se reúne com ex-assessor de Weintraub cotado para o MEC

O advogado Sérgio Sant'ana é ex-assessor especial do MEC na gestão de Weintraub e tem apoio da bancada bolsonarista do PSL edit

247 - Jair Bolsonaro deve se reunir nesta quinta-feira (25) com o advogado Sérgio Sant'ana, que é cotado para ocupar o cargo de ministro da Educação no lugar de Abraham Weintraub, que fugiu para os Estados Unidos.

Sant'Ana é ex-assessor especial do MEC na gestão de Weintraub e tem apoio da bancada bolsonarista do PSL. Segundo o jornalista Igor Gadelha, da CNN Brasil, Sant'ana procurou, inclusive, integrantes do centrão, como o deputado Ricardo Barros (PP-PR). Também conversou com o líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes (MDB-TO).

"Deputados bolsonaristas que defendem Sant'ana argumentam que ele agrada diferentes alas, porque, embora seja ideologicamente alinhado ao bolsonarismo, tem perfil mais pacífico", afirma o jornalista.

Bolsonaro já se encontrou com o empresário Renato Feder, secretário de Educação do Paraná, como possibilidade de substituir Weintraub, opção que já teria sido descartada.

