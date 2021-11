'Bolsonaro sempre foi do Centrão e só quem quis se iludir acreditou nas críticas', diz Marcelo Ramos, do PL

De acordo com o deputado federal Marcelo Ramos (PL), a entrada de Jair Bolsonaro no seu partido, PL, “é inconciliável” em alguns locais edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O deputado federal Marcelo Ramos (PL) disse que Jair Bolsonaro sempre foi do Centrão e criou um personagem. Segundo ele, apenas "quem quis se iludir" acreditou nas críticas ao Centrão, uma vez que o próprio Bolsonaro era do Centrão.

"O Bolsonaro foi, por 28 anos, um deputado do centrão, de partidos do centrão, aliado do centrão e votando com o centrão. (...) O bom filho à casa torna. Ele está voltando de onde, no fundo, ele só saiu para criar um personagem que disputou a última eleição presidencial", argumentou Ramos, em entrevista à GloboNews.

De acordo com o deputado, a entrada de Bolsonaro no seu partido, PL, “é inconciliável” em alguns locais. "Em alguns locais, o projeto do partido é inconciliável com o projeto do presidente Bolsonaro", declarou.

PUBLICIDADE

Ele destacou que no Piauí, por exemplo, a legenda estará com o candidato do governador Wellington Dias (PT), enquanto que em Alagoas, o PL estará com o candidato do governador Renan Filho (MDB), e no Pará, a sigla deve apoiar Helder Barbalho (MDB).

"Ou o partido estará com o candidato do MDB, do governador Helder Barbalho, ou não estará mais no PL".

PUBLICIDADE

"Acho que a gente tem que esperar para ver se realmente o presidente Bolsonaro vai se filiar ou se ele vai tentar desmoralizar o PL, como fez com o PSL e o Patriota", falou.

"A filiação de Bolsonaro pode vir a ser ótima para o PL. (...) Ela poderia até, do ponto de vista pragmático, ser boa para minha reeleição no meu estado. (...) Mas tem um país do lado de fora da política que depende de nossas decisões, e eu não vou embarcar em um projeto que não acredito que seja bom para o país. Então a única certeza que tenho é que não estarei no palanque do presidente Bolsonaro."

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: