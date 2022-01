Bolsonaro silencia sobre vítimas das chuvas em SP e passeia de moto em Brasília (vídeo)

Ele passeou com Carlos Bolsonaro, visitou comércio e comeu espetinho na rua, enquanto deslizamentos de terra ocorriam na região metropolitana de SP edit

Metrópole e 247 - O presidente Jair Bolsonaro (PL) visitou neste domingo (30/1) a região do PAD-DF, área agrícola de Brasília localizada a 33 km de São Sebastião.

O chefe do Executivo federal deixou o Palácio da Alvorada, de moto, antes das 8h deste domingo, acompanhado do filho Carlos Bolsonaro. Durante o passeio, o mandatário do país foi à área rural Café sem Troco, onde cumprimentou os presentes.

Depois, o presidente dirigiu-se até um supermercado da região. De acordo com Josi Prediger, uma das donas do estabelecimento, a visita estava acertada desde sábado (29/1) e foi intermediada pelo ministro da Defesa, Walter Braga Netto, que é cliente do mercado. O estabelecimento compartilhou uma publicação nas redes sociais.

Enquanto Bolsonaro passeava por Brasília, entrando em estabelecimentos comerciais sem máscara, as chuvas produziam vítimas em São Paulo.

Pelo menos 18 pessoas morreram, como registrou o governador João Doria, que se solidarizou com as vítimas. Até as 17 horas, Bolsonaro e ministros ainda não tinham se pronunciado.

