Bolsonaro sobre Mendonça no STF: "almoçará uma vez por semana comigo"

Metrópoles - Em conversa com apoiadores no fim da tarde desta terça-feira (24/8), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) comentou a expectativa em torno da sabatina, da votação e da aprovação pelo Senado do nome indicado por ele ao Supremo Tribunal Federal (STF), o advogado André Mendonça.

Segundo Bolsonaro, Mendonça, que é pastor presbiteriano, assumiu o compromisso de fazer uma oração no início das sessões da Corte e almoçar com o presidente semanalmente. Mendonça foi ministro da Advocacia-Geral da União (AGU) e da Justiça na atual gestão.

