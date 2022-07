Bolsonaro sobre Moraes: “Quer provocar! Ele quer intimidar quem?”

Ministro do STF deu 48 horas na última sexta-feira para que Bolsonaro explique declarações em que incitou a violência edit

247 - Jair Bolsonaro voltou a criticar neste domingo (17) o ministro do STF Alexandre de Moraes, que na última sexta-feira (15) deu 48 horas para que ele explique declarações em que incita a violência. “Quer provocar! Ele quer intimidar quem?”.

Moraes deu dois dias para Bolsonaro se manifestar sobre um pedido feito por partidos de oposição para proibi-lo de proferir discurso de ódio ou incitação a violência, sob o risco de ser multado em 1 milhão de reais.

Rede, PCdoB, PSB, PV, PSOL e Solidariedade acionaram o TSE nesta semana, dias depois do assassinato do petista Marcelo Arruda, e afirmaram que “essa prática reiterada durante seus atos de pré-campanha, agendas institucionais e aparições nas redes sociais vão reforçando no imaginário comum de seus apoiadores a prática da violência”.

Questionado sobre a resposta, que termina neste domingo (17), Bolsonaro disse que a questão está nas mãos da Advocacia-Geral da União (AGU). “Não sei [sobre a resposta], está com a AGU. O cara, numa sexta-feira, dá 48 horas? Quer provocar! Não quer o diálogo e nem solução. […] Ele quer intimidar quem? Tá buscando a paz, a tranquilidade, a harmonia dos poderes?”, indagou.

Em sua live na última sexta , Bolsonaro já havia chamado a decisão de Moraes de “covardia”.

