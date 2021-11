Bolsonaro sobre Moro: “quero ver num carro de som falando com o povo”

Apoie o 247

Por Mayara Oliveira, Manoela Alcântara, do Metrópoles - Embora até aliados de Jair Bolsonaro (sem partido) venham fazendo alertas constantes sobre o perigo de Sergio Moro (Podemos) tirá-lo do segundo turno de 2022, o chefe do Executivo federal demonstrou, nesta segunda-feira (22/11), desinteresse pelas agendas do adversário. “Não tenho acompanhado esse cara, não”, disse.

Durante conversa com apoiadores, no Palácio da Alvorada, o presidente ainda criticou o perfil de Moro, colocando em dúvida a capacidade do ex-juiz de dialogar com o povo.

“Ficou comigo [no Ministério da Justiça] um ano e pouco aí. Eu quero ver ele num carro de som falando com o povo. Só isso e mais nada. Não vou criticar ninguém, não”, disse.

