Bolsonaro: “sofro açoites de alguns que podem muito, mas não tudo”

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta terça-feira (5/4) que o Brasil passou por “momentos difíceis” durante os três anos e três meses de seu governo. E ao discursar durante cerimônia de cumprimento aos oficiais-generais promovidos, o chefe do Executivo federal afirmou que sofre “açoites quase que diários” por parte de “alguns poucos”.

Em sua fala, o presidente não citou nomes, mas disse que esses “açoites” são motivados por “interesses pessoais”.

“O Brasil já viveu, nesses três anos, momentos difíceis. E às vezes a gente se pergunta como é que a gente consegue ainda estar em pé com os problemas que ninguém esperava. Como o da pandemia, falta de chuva, guerra quase do outro lado do mundo, problemas internos. Açoites quase que diários — não para defender a pátria, mas por interesses pessoais de alguns poucos que podem muito, mas tenho certeza, não podem tudo”, declarou Bolsonaro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE