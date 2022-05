Bolsonaro tenta encontro com Biden, mas Casa Branca fica em silêncio

Funcionários do alto escalão do Executivo ficaram apreensivos com a falta de resposta do presidente dos Estados Unidos edit

247 - Jair Bolsonaro tenta se encontrar formalmente com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, antes do fim de seu governo, mas não vem obtendo resposta.

Funcionários do alto escalão do Executivo disseram ao jornalista Jamil Chade, do UOL , que a esperança do Palácio do Planalto é que o encontro ocorra durante a Cúpula das Américas, em Los Angeles, no dia 9 de junho.

No entanto, estão apreensivos com a falta de resposta da Casa Branca um mês depois de uma consulta informal por parte do governo brasileiro.

O Itamaraty nega a versão de que um pedido tenha ocorrido. “A ida do Presidente da República à Cúpula das Américas não está confirmada”, disse a chancelaria. Dentro da própria chancelaria, porém, duas fontes diplomáticas confirmam que o governo já expressou aos americanos a intenção de Bolsonaro de ser recebido por Biden.

Um pedido formal ainda não foi feito justamente para evitar constrangimento, caso a resposta seja negativa.

