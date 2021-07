Bolsonaro terá encontro com Fux, Lira e Pacheco

247 - Com dificuldades de articulação política, Jair Bolsonaro terá um encontro na próxima semana com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). A informação foi publicada pela coluna de Carolina Brígido, no portal Uol.

O clima entre Bolsonaro e o Judiciário ficou ruim no começo deste mês, quando ele chamou o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luís Roberto Barroso, de "idiota" e "imbecil". Também disse que, sem voto impresso, as eleições de 2022 não seriam realizadas.

Outro detalhe é que acontecerá em setembro o julgamento para definir se Bolsonaro prestará depoimento no inquérito sobre supostas tentativas de interferência na Polícia Federal. Em caso de ser aprovado o depoimento, o plenário vai decidir se ele será presencial, ou por escrito.

No Senado, presidido por Rodrigo Pacheco, as investigações da CPI da Covid apontaram indícios de corrupção envolvendo a compra de vacinas. Na Câmara, Lira já foi e continua sendo pressionado a abrir um processo de impeachment contra Bolsonaro.

