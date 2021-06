Bolsonaro teria exonerado Salles com medo de novas denúncias bombásticas

Novas denúncias bombásticas contra Salles teriam sido encaminhadas ao Supremo Tribunal Federal (STF). Com isso, o Bolsonaro temeu ser “contaminado” por elas edit

Fórum - A saída de Ricardo Salles do Ministério do Meio Ambiente teve mais ingredientes do que o divulgado inicialmente. A decisão de Jair Bolsonaro de exonerar o ex-titular da pasta teria sido motivada por um alerta recebido pelo governo.

Novas denúncias bombásticas contra Salles teriam sido encaminhadas ao Supremo Tribunal Federal (STF). Com isso, o presidente temeu ser “contaminado” por elas, de acordo com informações do blog Radar, na Veja.

Outras situações que deverão agravar ainda mais a situação do ex-ministro é que seu aparelho celular teria sido enviado aos Estados Unidos para passar pela quebra de senha. Além disso, a quebra dos sigilos bancários de Salles e da mãe estaria próxima de chegar ao STF.

Leia a íntegra na Fórum.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.