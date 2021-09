Bolsonaro tira folga e encerra expediente da semana antecipadamente pela 33ª vez no ano

Segundo levantamento do site Brasil de Fato, Jair Bolsonaro encerrou expediente antes das 18h em 90% das sextas-feiras de 2021 edit

Por Paulo Motoryn, do Brasil de Fato - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tirou o dia de folga e não trabalhou nesta sexta-feira (24). Até às 15h, o chefe do Executivo não registrou nenhum compromisso oficial registrado em sua agenda disponível no site da Presidência da República.

Em isolamento recomendado pela Anvisa para contenção da disseminação da covid-19 a partir de integrantes da comitiva brasileira na Assembleia Geral da ONU, nos Estados Unidos, onde discursou na terça-feira (21), Bolsonaro segue no Palácio da Alvorada.

Nos dias seguintes à chegada ao Brasil, o presidente fez reuniões por videoconferência. Na quinta (23), chegou a discursar na posse de Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República. Nesta sexta, contudo, abdicou até mesmo de compromissos realizados por meio virtual.

A opção pelo dia de folga em plena crise econômica aprofunda as estatísticas de horas trabalhadas pelo presidente às sextas-feiras reveladas pelo Brasil de Fato em reportagem publicada em agosto.

Na ocasião, a proporção de “sextou” presidenciais antes do horário comercial correspondia a 85% das sextas-feiras de 2021. Agora, o índice já chega a quase 90%.

Desde o início do ano, Bolsonaro encerrou o expediente antes das 18h em 33 das 38 sextas-feiras. O levantamento da reportagem considerou o horário de encerramento da última reunião feita pelo mandatário.

A metodologia da sistematização não considerou dois cultos e dois jantares com a presença do presidente que foram adicionados pelo gabinete pessoal de Bolsonaro à agenda oficial, e que foram finalizados após às 18h de sexta-feira, além de deslocamentos aéreos e terrestres.

Nos últimos meses, Bolsonaro tem utilizado os últimos dias da semana para viajar a outros estados. Em algumas ocasiões, se desloca no início da sexta-feira. Em outras, apenas no final do dia.

Nas outras três oportunidades que o presidente sequer trabalhou às sextas-feiras em 2021, duas foram feriados (Finados e Corpus Christi). Em 20 de agosto, um dia útil, Bolsonaro não registrou nenhum compromisso oficial. O dia 1 de janeiro, feriado de Ano Novo, não foi considerado.

"Preciso de Férias"

No dia 25 de agosto em conversa com apoiadores no cercadinho do Palácio da Alvorada, o presidente afirmou que “quer tirar férias”. O comentário foi feito após um simpatizante dizer a frase “Bolsonaro para sempre”.

Uma reportagem da Carta Capital publicada em julho mostrou que o presidente trabalhou, em média, menos de três horas por dia em junho. Durante oito dias, Bolsonaro não teve nenhum compromisso na agenda oficial, apontou a revista.

Uma página do Twitter chamada “Agenda do Jair” monitora os compromissos do presidente publicados em sua agenda oficial. Em função da irrelevância de determinados compromissos cumpridos pelo presidente, os administradores o identificam como “vereador federal”.

O robô denominado “O Presidente trabalhou hoje?”, com nome de usuário @bot_agenda_pr, também no Twitter, diariamente calcula as horas trabalhadas por Bolsonaro e divulga na rede social.

Edição: Anelize Moreira