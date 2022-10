Bolsonaro usa crianças em vídeo para campanha política sem autorização dos pais

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro usou imagens de crianças de uma escola em Brasília para fazer vídeo que está sendo usada para campanha política.

Segundo o colunista Guilherme Amado, do Metrópoles, os pais de uma dessas crianças registraram boletim de ocorrência nesta sexta-feira.

Os responsáveis por uma menor de idade que aparece no vídeo disse que se sente como alguém que não conseguiu proteger a filha.

A escola teria enganado os pais. Pediu autorização para passeio turístico, com camiseta da Seleção Brasil, para produzir imagens alusivas à Copa do Mundo.

Porém os alunos foram levados para o Palácio do Alvorada e ali o vídeo foi gravado.

“Eu e a mãe da minha filha mandamos ela com a blusa branca, porque não queríamos que associassem ela com política. Não é sobre ter lado, é sobre proteger minha filha, que não tem nem 10 anos. E aí eu descobri sobre o vídeo porque as pessoas vieram comentar comigo. Nós estamos muito tristes, nossa filha está sendo exposta mundialmente. Eu sinto que não consegui proteger minha filha”, disse o pai de uma das alunas, o cantor Milsinho, com a voz embargada de choro.

A mãe é a servidora pública Carol Silva. Ambos estão unidos na iniciativa de recorrer à Justiça para retirar o vídeo do ar ou impedir que continue a ser publicado.

“Nós tememos represálias, minha filha é negra, as pessoas estão matando pessoas por causa de cor de camisa e posicionamento político. A gente não quer que nossa filha passe por isso”, afirmou Milsinho.

