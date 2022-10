Bolsonaro usou decisão de Moraes para se defender de sua própria fala de cunho pedófilo

Apoie o 247

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro (PL) usou decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, para se defender sobre fala quando disse que havia "pintado um clima" em uma visita a meninas venezuelanas na periferia de Brasília e acusou no debate deste domingo o ex-presidente e adversário Luiz Inácio Lula da Silva de mentir o tempo todo.

Poucas horas antes do debate, Moraes determinou a remoção de vídeos com essa declaração de Bolsonaro das plataformas e proibiu Lula de tocar no assunto no embate entre os dois. O petista foi ao debate com um broche na lapela de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes.

"Lula, se você não mentisse, não seria você. Você me chama o tempo todo de genocida, miliciano, canibal... E a última, o seu programa, influenciado por Gleisi Hoffmann (presidente do PT), me acusou de pedofilia, tentando me atingir naquilo que tenho mais de sagrado: defesa da família brasileira, defesa das crianças", disse Bolsonaro, no debate da Band TV.

"Ato contínuo o que aconteceu no dia de hoje: o senhor Alexandre de Moraes dá uma sentença contrária a essas mentiras... aqui, de forma concreta, uma sentença do ministro Alexandre de Moraes. Sem mentir. Você tem que falar do seu passado, que não tem nada que preste no seu passado. Tem que mentir para tentar denegrir a imagem dos outros", emendou.

A fala de Bolsonaro ocorreu após pergunta sobre se os dois candidatos iriam se comprometer, caso eleitos, com uma mudança legislativa que poderia impor penas para autoridades e servidores que vierem a divulgar informações falsas.

O candidato à reeleição não respondeu à pergunta e preferiu atacar o petista.

Lula, que falou primeiro de Bolsonaro, se comprometeu com a iniciativa e atacou o presidente. "O meu adversário teve 36 fake news retiradas pelo Supremo Tribunal. A mentira faz parte da vida dele. Levanta de madrugada para fazer live pra contar mentira. Eu já participei de outras campanhas e o nível era outro. A gente debatia o futuro do país", disse.

