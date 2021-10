Bolsonaro vai ao STF contra CPI da Covid para suspender quebra de sigilo telemático

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro entrou com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal (STF) contra os atos da CPI da Covid, cujo relatório final foi aprovado na terça-feira, 26, e entregue ao procurador-geral da República, Augusto Aras, nesta quarta-feira, 27.

Segundo a CNN, o mandado de segurança, impetrado pela Advocacia-Geral da União (AGU) em nome de Bolsonaro, pede que o STF entenda como “ilegal” e “arbitrária” a quebra do sigilo dos dados telemáticos do chefe do Executivo.

Bolsonaro também pede que seja considerada ilegal a solicitação feita pela suspensão de suas contas em redes sociais.

