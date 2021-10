Bolsonaro vê dificuldades para aprovação PEC dos Precatórios e admite plano B

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro admitiu a aliados nesta semana que o governo tem um plano B para o Auxílio Brasil se o Congresso Nacional não aprovar a PEC dos Precatórios. De acordo com o blog de Andreia Sadi, a gestão vê dificuldades para a proposta se ela chegar ao Senado.

Se a PEC não passar, o governo estuda decretar novo estado de calamidade e prorrogar o auxílio emergencial, que termina em novembro.

De acordo com Bolsonaro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), não se empenha pela votação do projeto. Bolsonaro entendeu que O parlamentar não quer turbinar programa que Bolsonaro quer usar como sua principal vitrine eleitoral.

