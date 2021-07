Bolsonaro vira alvo de ação por racismo por comparar cabelo de homem negro a criatório de baratas; veja vídeo

247 - Representantes da Defensoria Pública e do Ministério Público Federal, do Trabalho e dos estados entraram com representação criminal nesta quarta-feira (14) contra Jair Bolsonaro por crime de racismo. A informação é de Ancelmo Gois em sua coluna no jornal O Globo.

A representação tem como alvo as ofensas de Bolsonaro contra um apoiador negro durante encontro no cercadinho do Palácio da Alvorada no dia 8 de julho. Na ocasião, Bolsonaro fez piadas com o rapaz e comparou o cabelo dele a um criatório de baratas.

De acordo com o defensores e procuradores, a fala não foi apenas uma “piada infeliz e de péssimo gosto”, mas se insere em um "processo contínuo de declarações racistas, com condenações na esfera cível, combinadas com um discurso institucional de denegação da existência do racismo no país".

Falar com desprezo do cabelo negro é só mais uma das inúmeras falas que faz de Bolsonaro um racista contumaz. Esse comportamento, naturalizado, é o mesmo que reforça o racismo estrutural e legitima chacinas, como o brutal massacre de hj no RJ. Eles matam, literalmente. pic.twitter.com/JBhoYTwsUQ — Daniel Valença (@danielvalencapt) May 7, 2021

