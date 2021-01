Bolsonaro visita time do Flamengo em Brasília e é vaiado por torcedores

No encontro, nem Bolsonaro nem os jogadores do Flamengo estavam usando máscara edit

247 - Jair Bolsonaro visitou o time do Flamengo na tarde desta sexta-feira (22), no Centro de Treinamento do Brasiliense, na capital federal. Segundo o Correio Braziliense, ao chegar no local, Bolsonaro foi recebido com vaias por torcedores flamenguistas.

No encontro, nem Bolsonaro nem os jogadores do Flamengo estavam usando máscara. Bolsonaro cumprimentou os principais jogadores do time, entre eles Gabigol, Diego, William Arão e Davi Luis e Diego Alves. O ministro Augusto Heleno Também participou da confraternização.

Em encontro entre Bolsonaro e jogadores do Flamengo, ninguém usou máscara. https://t.co/xvZnuB1AQs pic.twitter.com/CuRfc1e7bc January 22, 2021

