Bolsonaro volta a criticar restrições e diz que está pronto para conversar com governadores

247 - Na saída do Palácio da Alvorada, nesta quinta-feira (14), Jair Bolsonaro voltou a criticar as medidas restritivas adotadas por governadores para combater a pandemia do novo coronavíurs. Bolsonaro declarou que está pronto para conversar com os chefes de governo estaduais. A informação é do jornal Folha de S. Paulo.

No apelo para acabar com as medidas restritivas adotadas pelos governadores, Bolsonaro disse que "tem que reabrir [o comércio], nós vamos morrer de fome. A fome mata, a fome mata! Então, o apelo que eu faço aos governadores: revejam essa política, eu estou pronto para conversar”.

"O Brasil está se tornando um país de pobres. O que eu falava lá atrás, que era esculachado, estão vendo a realidade agora aí. Para onde está indo o Brasil? Vai chegar um ponto que o caos vai se fazer presente aqui. Essa história de 'lockdown', de fechar tudo, não é esse o caminho. Esse é o caminho do fracasso, quebrar o Brasil”, acrescentou Bolsonaro.

