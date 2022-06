Bolsonaro volta a fazer ataques ao TSE e acusa o órgão de não querer 'transparência no processo eleitoral'

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) voltou a criticar o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e defender a atuação das Forças Armadas na checagem do resultado das próximas eleições. Em live nesta quinta-feira (2), ele disse que o tribunal tem tomado "medidas arbitrárias contra o Estado democrático de Direito" e atacado "a democracia".

Na transmissão, Bolsonaro afirmou que "lamenta" o fato de o TSE ter convidado as Forças Armadas para compor a comissão de transparência das eleições da corte e depois não ter aceitado as sugestões da instituição. "Não querem transparência no sistema eleitoral", afirmou.

O Supremo Tribunal Federal (STF) e o TSE têm rebatido os ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral brasileiro. Na terça-feira (31), o presidente do TSE, Edson Fachin, sugeriu que a comunidade internacional "esteja alerta contra acusações levianas" contra as urnas eletrônicas no Brasil.

