Bolsonaro volta a relativizar o golpe de 64: 'nenhum regime é perfeito. Foi tudo de acordo com a Constituição de 46'

247 - Jair Bolsonaro (PL) defendeu, nesta segunda-feira (8), a Ditadura Militar (1964-1985). "O que foi o Regime Militar? Tem prós e contras. Nenhum regime é perfeito. Foi tudo de acordo com a Constituição de 47. Nada fora dessa área. Se você quiser falar em golpe, foi o Congresso, não foram os militares. A tendência do combustível, com a guerra na Ucrânia, era aumentar", disse o ocupante do Planalto em entrevista ao Flow Podcast.

A a declaração dele sobre o golpe não é surpresa. Além de fazer a defesa de forma pública daquela ditadura, Bolsonaro tenta passar à população a mensagem de que o Poder Judiciário atrapalha o seu governo atualmente. Ele é a favor do trabalho das Forças Armadas na apuração do resultado da eleição. Partidos oposicionistas denunciam que ele pode tentar um golpe se for derrotado em outubro.

Nesta segunda, Bolsonaro voltou a criticar o Supremo Tribunal Federal (STF) ao acusar a Corte de interferir em decisões do Congresso Nacional. O Ocupante do Planalto citou a prisão do deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ). "Eles interferem. Não podem interferir. O ativismo judicial se faz presente. A prisão do Daniel Silveira, por exemplo. Se não se sentir ofendido por palavras minhas, você pode ir à Justiça. Agora prender o cara. Ficou preso nove meses. Um poder não é melhor que o outro. A liberdade de expressão é sagrada".

O deputado do PTB-RJ foi condenado no último dia 20 pelo STF, após divulgar, no primeiro semestre do ano passado, um vídeo com ataques a ministros da Corte.

