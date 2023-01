Bombeiro preso por ato golpista foi candidato e condenado pela Justiça Eleitoral

Apoie o 247

247 - A Polícia Federal (PF) prendeu na manhã desta segunda-feira (16) o subtenente do Corpo de Bombeiros do estado do Rio de Janeiro Roberto Henrique de Souza Júnior, de 52 anos, lotado em Guarus, subdistrito do município de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. O bombeiro é suspeito de organizar e financiar os atos terroristas no Distrito Federal, em 8 de janeiro, quando apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram o Congresso, o Planalto e o Supremo Tribunal Federal.

De acordo com informações publicadas pelo portal G1, o subtenente Roberto Henrique foi candidato a deputado federal nas em 2018, mas não se elegeu. Teve apenas 1.260 votos. Em agosto do ano passado, ele foi condenado pela Justiça Eleitoral por mau uso do fundo partidário. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), o então candidato não prestou contas de campanha e foi obrigado a devolver R$ 4 mil.

O secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Leandro Monteiro, afirmou que o suboficial foi afastado das funções. "O Corpo de Bombeiros do Rio repudia veementemente quaisquer atos que ameacem o Estado Democrático de Direito. Será instaurado, ainda hoje, um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar a participação do bombeiro da corporação em ataques contra o patrimônio público e em associações criminosas visando à incitação contra os poderes institucionais estabelecidos, o que é inadmissível", disse Monteiro.

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que "acompanha de perto a operação da Polícia Federal e segue ao dispor das autoridades para colaborar nas investigações".

