Bradesco bloqueia mais R$ 103,4 mil das contas de Daniel Silveira e valor bloqueado já soma R$ 122,1 mil

247 - O Bradesco informou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que bloqueou mais de R$ 103.458,23 das contas do deputado Daniel Silveira (PTB), o maior valor bloqueado até agora, em cumprimento à decisão do ministro Alexandre de Moraes, segundo reportagem do Valor.

O dinheiro indisponibilizado para o parlamentar já soma R$ 122.121,68, pois mais cedo o deputado bolsonarista teve mais de R$ 18 mil em contas bloqueadas (R$ 10.802 pelo BTG e R$ 7.299 pelo Banco do Brasil).

Os R$ 7 mil bloqueados pelo Banco do Brasil eram de sua conta-salário. O banco informou que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, tomou as providências para restringir 25% da remuneração do parlamentar. A medida foi determinada por Moraes para garantir o pagamento de uma multa de R$ 405 mil.

