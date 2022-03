Braga Netto é exonerado da Defesa; vai para assessoria especial de Bolsonaro

Assume o posto no lugar dele outro general: Paulo Sérgio Nogueira edit

247 - O ministro da Defesa, general Walter Braga Netto, foi exonerado do cargo nesta quinta-feira, 31. Assume o posto no lugar dele outro general: Paulo Sérgio Nogueira. A mudança foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União.

>>> Exclusivo: Braga Netto assinou contrato para comprar armas da Glock America mesmo depois de informado sobre fraude

Com a exoneração, Braga Netto, cotado para ser vice na chapa de Jair Bolsonaro, passa ao cargo de assessor especial do gabinete pessoal do presidente da República.

Mais cedo, os nove ministros que confirmaram publicamente a intenção de disputar cargos eletivos foram exonerados e seus substitutos já foram nomeados.

O Tribunal Superior Eleitoral estabelece que é necessário deixar o governo pelo menos seis meses antes do primeiro turno para concorrer. O prazo termina no dia 2 de abril. Demais servidores públicos podem se afastar mais perto das eleições, em até três meses antes do primeiro turno.

