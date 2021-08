Braga Netto falará na Câmara na próxima terça (17) sobre ameaças anti-democráticas

247 - O ministro da Defesa, Walter Braga Netto, falará na próxima terça-feira (17) na Câmara dos Deputados sobre as ameaças às eleições presidenciais de 2022.

A manifestação vem após ameaças do general à realização do pleito. No final do mês passado, ele deu um recado claro ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL): não haveria eleições em 2022 se o voto impresso não fosse aprovado. A proposta foi rejeitada ontem (10) pela Casa.

A audiência será conjunta, com a participação da Comissão de Relações Exteriores, da de Trabalho e da de Fiscalização Financeira e Controle.

PUBLICIDADE

A Comissão de Fiscalização aprovou em 13 de julho requerimento para o ministro prestar esclarecimentos sobre a nota de repúdio às declarações do senador Omar Aziz (PSD-AM), presidente da CPI da Covid.

No começo deste mês, a Comissão de Trabalho convocou Braga Netto para prestar esclarecimentos acerca de suas ameaças anti-democráticas. (Com informações do Antagonista).

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais: