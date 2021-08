Braga Netto liga para presidente do Senado e nega que tenha espionado Rogério Carvalho

247 - O ministro da Defesa, Walter Braga Netto, buscou rebater as acusações do senador Rogério Carvalho (PT-SE), que diz estar sendo alvo de espionagem pelo general. De acordo com Carvalho, militares do Exército foram ao estado de Sergipe para “bisbilhotar” a vida dele.

Segundo o Globo, Braga Netto, por telefone, disse ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), que desconhece o fato narrado por Carvalho e destacou que esta não é uma prática de sua pasta.

Pacheco ainda não se manifestou.

