Braga Netto quer salário enquanto candidato a vice

Apoie o 247

ICL

247 - O general Braga Netto, que pode ser vice de Jair Bolsonaro (PL), não vai querer receber no período eleitoral um salário pago com dinheiro do fundo partidário. A remuneração dele sairá das doações de campanha, de acordo com informações publicadas neste domingo (10) pela coluna de Lauro Jardim.

A interlocutores, Netto reclamou que ganha pouco como general da reserva. São R$ 32,7 mil mensais.

Atualmente, o militar não tem mais salário nem de ministro e nem de assessor especial do presidente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como assessor de Bolsonaro, cargo que deixou no dia 2, Braga Netto somava mais R$ 16 mil ao salário.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE