Brasil precisa de um "plano safra" da economia criativa, dizem lideranças

O vice-presidente do PT-DF, Fernando Assunção, e o vice-presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Ricardo Vale, citaram números da economia criativa no Brasil. Confira edit

Apoie o 247

ICL

247 - O vice-presidente do PT-DF, Fernando Assunção, e o vice-presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Ricardo Vale, destacaram em texto assinado pelos dois que o investimento em economia criativa "precisa ser alavancado no Brasil, com indução estratégica do Estado". As duas lideranças mencionaram o fato de que, segundo o Observatório Itaú Cultural, a economia criativa representa 3,1% do PIB brasileiro, emprega 7% da classe trabalhadora no País e movimentou R$ 230,1 bilhões até 2020. O valor representou alta de 78% desde 2012. No período, o crescimento econômico acumulado foi de 55%.

No texto, Assunção e Vale cobram ações dos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e da Cultura, Margareth Menezes. "É urgente que o Ministério da Cultura e o da Fazenda se dediquem, com participação da sociedade, a elaborar um autêntico 'plano safra' para a economia criativa, impulsionando milhões de empreendedores populares, gerando emprego, renda e inovação que o Brasil tanto precisa para se desenvolver", afirmaram

"O mundo vive a nova economia, com protagonismo das camadas populares e médias, democratizando oportunidades e renda. Mas, no Brasil, é preciso disputar os rumos desse processo, que deve beneficiar a cidadania, não somente às elites capazes de investirem em seus próprios negócios", complementaram.

Plano Safra

Lançado em 2003, o Plano Safra destina todos os anos dinheiro para custeio e investimento no setor. Na safra 2022/2023, serão disponibilizados R$ 340,88 bilhões no País. A vigência do plano é de um ano - começa em 1º de julho e vai até junho do ano seguinte, período que acompanha o calendário das safras agrícolas no Brasil.

O crédito do Plano Safra pertence a variados programas, como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), e o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou na última segunda-feira (10) que o Plano Safra 2023/2024 será lançado em maio. O anúncio ocorreu durante reunião ministerial que fez parte do evento de balanço dos 100 dias de governo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.