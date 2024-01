Brasil registra o maior número de denúncias de trabalho escravo da história, diz governo

Apoie o 247

247 - O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, comandado por Silvio Almeida, informou que o Brasil registrou, em 2023, o maior número de denúncias de trabalho escravo e análogo à escravidão da história do país. Foram 3.422 denúncias protocoladas em 12 meses, aumento de 61% na comparação com 2022, e o maior número desde que o Disque 100 foi criado, em 2011.

Os números foram publicados nesta sexta-feira (5) pela Globo News. O Código Penal define no artigo 149 que trabalho análogo à escravidão: "é caracterizado pela submissão de alguém a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou seu preposto".

O governo federal disse que o país vem batendo "recordes" consecutivos de denúncias desde 2021. Foram 1.915 relatos naquele ano, 2.119 em 2022 e 3.422 em 2023. O maior número em um único ano tinha sido de 1.743 denúncias em 2013.

