Brasília: Polícia prende atores pornôs que extorquiam dinheiro de homens casados

247 - Dois atores pornôs foram presos em São Paulo em uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal. Segundo a investigação, os suspeitos utilizavam anúncios em sites de garotos de programa para atrair suas vítimas, em sua maioria empresários e servidores públicos de alto escalão. Através de aplicativos de mensagens, os investigados ganhavam a confiança das vítimas e obtinham informações pessoais para posterior extorsão.

De acordo com o G1, a investigação apontou que os suspeitos trocavam fotos íntimas com as vítimas para chantagem. Eles selecionavam alvos com condições financeiras elevadas e que fossem casados, visando obter vantagens financeiras mediante ameaças. O crime foi cometido em várias unidades da federação, e o Distrito Federal era uma das áreas de atuação dos suspeitos.

A operação policial resultou na prisão dos atores pornôs e na apreensão de evidências que comprovam a prática do crime de extorsão. A Polícia Civil alerta para a importância de se ter cuidado ao compartilhar informações pessoais e íntimas online, e destaca a necessidade de denunciar casos de extorsão para que os criminosos sejam responsabilizados.

